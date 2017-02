Continuar a ler

"Tomámos conhecimento das declarações feitas por José Maria Ricciardi (JMR) em que este afirma que é Godinho Lopes quem está por trás da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues. Esta mentira intencional e deliberada de JMR só vem demonstrar o desespero que reina na candidatura do candidato por si controlado. Só é possível perceber estas afirmações se levarmos em linha de conta que esta é a forma como JMR vê o mundo, um mundo em que aquilo que parece afinal não é. Triste o mundo cínico em que vive JMR, em que não é concebível haver pessoas como Pedro Madeira Rodrigues que têm vontade própria, a força e a coragem para se lançarem numa candidatura ao Sporting sem dependerem de ninguém a não ser da vontade dos sócios no dia das eleições.Estas afirmações são sintomáticas da forma como JMR tem pautado toda a sua atuação na vida do Sporting CP como, de resto, ficou bem patente na gravação a que todos tivemos acesso. Reiteramos mais uma vez a independência da candidatura da lista de Pedro Madeira Rodrigues, demonstrada de resto pela forma frontal como temos abordado todos os temas e criticado quem tem de ser criticado. Não deixa, no entanto, de ser verdade que a candidatura de Pedro Madeira Rodrigues tem gente por trás a apoiar. São, inclusivamente, cada vez mais. São os sócios do Sporting Clube de Portugal. Pessoas sérias e honestas que com o seu voto, no dia 4 de março, vão dizer o que querem para o nosso clube. Basta de pseudosalvadores do Sporting, com tiques ditatoriais que não têm a coragem de assumir os seus objetivos."