Rodrigo Battaglia, médio contratado esta temporada ao Sp. Braga, tem sido o futebolista mais vezes utilizado na posição de Adrien desde a saída do capitão para o Leicester.A regularidade do argentino, de 26 anos, foi elogiada por Jorge Jesus diversas vezes esta época: apesar de o técnico considerar que ‘Batta’ é um futebolista diferente do antigo 23 (um ‘destruidor’ nato), tem confiança total nas suas capacidades – e é por isso que o sul-americano é o único jogador do plantel que participou nos 13 jogos oficiais desta época.Mas para além de Battaglia, e num sinal claro de que Adrien deixou mesmo saudades, existem outros nomes que já ocuparam a posição ‘oito’: Bruno Fernandes, na receção ao Steaua, a contar para o playoff da Champions, ou William Carvalho, sucessor do jogador dos foxes como principal capitão do Sporting que já chegou a subir no meio-campo por troca direta com... Battaglia.