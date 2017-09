Rodrigo Battaglia utilizou a sua página oficial no Facebook para lançar o primeiro embate do Sporting na Taça CTT de 2017/18, assumindo que, independentemente da competição, o objetivo dos leões passa por conquistar... tudo."Um leão entra em todas as competições para vencer. Vamos!", escreveu o médio, de 26 anos, que na última temporada foi finalista vencido dessa prova, ao perder no jogo decisivo frente ao Moreirense, equipa que também já representou.O argentino é uma das caras novas do Sporting para esta temporada e tem sido aposta regular de Jesus no arranque: até agora, participou em todos os noves jogos oficiais, sete deles como totalista. Foi suplente utilizado nas Aves e na receção ao Tondela. Tem um golo marcado, na visita ao Steaua.