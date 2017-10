Ao contrário do que é habitual na maioria dos jogos, frente à Juventus, Rodrigo Battaglia posicionou-se nas costas de William Carvalho, assumindo as funções mais defensivas do meio-campo. Tal como Record avançou no início da época, esta era uma solução há muito trabalhada por Jesus, principalmente durante a pré-época, altura em que a saída de William era uma possibilidade mais forte do que a transferência de Adrien.Apesar de a Juventus ser um adversário de respeito (tal como já tinha sido o Barcelona, jogo em que esta alternativa foi testada pela primeira vez), Battaglia sentiu-se confortável na posição 6, especialmente nos momentos de transição. O argentino tentou ‘secar’ Dybala, mas o facto de o compatriota fugir para zonas exteriores dificultou-lhe a tarefa. Porém, a missão foi cumprida e JJ tenciona repetir este sistema mais vezes.