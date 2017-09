O Sporting perdeu os primeiros pontos no campeonato ao empatar (1-1) em Moreira de Cónegos, mas Battaglia fez questão de desdramatizar o resultado. "Continuamos fortes, não pudemos vencer mas pontuamos, o que é importante. Há que continuar a trabalhar, pois temos já um jogo", lembrou o médio argentino, em declarações à SportTV, referindo-se ao encontro da Liga dos Campeões, com o Barcelona, na quarta-feira.

Battaglia fez ainda questão de "agradecer a todos os adeptos" que apoiaram a equipa e salientou a boa segunda parte dos leões. "Tivemos uma atitude boa, sempre em busca do resultado. Eles fizeram um golo num ressalto, num grande pontapé. Penso que temos de continuar a trabalhar. A atitude que tivemos na segunda parte foi muito boa e é como disse, temos já um jogo e temos que pensar nele", acrescentou.

Além disso, garantiu que o facto de ter pela frente não só o jogo com o Barcelona mas também o clássico frente ao FC Porto, a 1 de outubro, não pesou no rendimento da equipa. "Temos um calendário forte o ano todo. Estamos em muitas competições, mas o plantel tem muita qualidade para todas as provas", concluiu.