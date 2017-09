Battaglia garantiu, depois, que o esforço desta noite não terá influência no clássico de domingo, frente ao FC Porto. "Não. Somos profissionais. Estamos acostumados a isto. Agora, temos um dia para descansar e depois vamos já preparar o jogo de domingo. Como disse, somos profissionais, é o nosso trabalho", concluiu.

O Barcelona deixou Alvalade com um triunfo, mas a verdade é que Messi pouco se viu. Battaglia é um dos grandes responsáveis pelo facto de o Sporting ter conseguido controlar o craque argentino dos catalães, até porque foi essa a missão que Jorge Jesus lhe entregou, como o próprio médio admitiu."Sabíamos que o Barcelona… nem vale a pena falar. O míster pediu-me tivesse muita atenção a Messi. Tentei fazer o melhor possível. Penso que fizemos um grande jogo. Parabéns aos meus colegas", afirmou Battaglia em declarações à SportTV, adiantando que trocou algumas palavras com o compatriota no final: "Falámos. Obviamente, é um prazer para mim poder marcá-lo e jogar contra ele. Repito, parabéns a toda a equipa porque fizemos um grande jogo."Sobre o encontro, lembrou ainda que a equipa trabalhou durante a semana para fazer um bom jogo. "Acho que saiu bem. Levamos um golo estranho, de bola parada, um ressalto. Quero agradecer aos adeptos. O apoio deles foi incrível. Agora, temos já um jogo no domingo, muito difícil também. Vamos preparar esse jogo e continuar a trabalhar", acrescentou.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves