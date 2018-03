William Carvalho será titular no meio-campo e ao seu lado poderá surgir Battaglia. Ao que o nosso jornal apurou, a hipótese de Jorge Jesus blindar o miolo no Dragão ganhou força nas últimas horas e é nesse contexto que se explica a possível opção pelo argentino, que frente ao Moreirense foi lateral-direito de recurso, nas ausências de Piccini e Ristovski.A eventual titularidade de Battaglia terá naturalmente implicações no restante desenho da equipa, desde logo na posição de Bruno Fernandes. O camisola 8, que tem jogado mais recuado na zona intermédia, deverá avançar no terreno e funcionar ora como terceiro médio ora no apoio ao ponta-de-lança. Um formato que Jesus já utilizou esta época e, diga-se, com resultados positivos. Bruno Fernandes será igualmente alternativa para o lado direito do ataque – onde já jogou –, por força do castigo a Gelson Martins, expulso com o Moreirense.