Piccini e Fábio em alerta



Messi, já se sabe, não tem posição fixa em campo, mas uma das suas características é ‘cair’ nos corredores laterais para depois procurar o jogo interior através de diagonais. Piccini e Fábio Coentrão estarão, por isso, em constante alerta. O português já conhece o argentino: enfrentaram-se quando o lateral representava o rival Real Madrid. Sabe, por isso, que o mínimo erro ou desconcentração pode ser fatal.



Já Piccini, apesar das duas épocas e meia ao serviço do Betis, apenas defrontou Messi uma vez. Curiosamente, a equipa sevilhana não perdeu esse jogo com o Barcelona, em 2016/17, e Messi também não marcou. Encontro de boa memória, por assim dizer.

Battaglia vai regressar ao meio-campo do Sporting, onde jogará ao lado de William Carvalho, com a difícil tarefa de ‘policiar’ Messi, astro do Barcelona. Um duelo de argentinos, vital para o sucesso dos leões, um pouco à imagem daquele que Pablo Maffeo, do Girona, protagonizou com o craque blaugrana. Battaglia, apesar de ter a mesma nacionalidade, é igualmente um desconhecido para Messi, ou seja, conta também ele com o fator surpresa.De resto, Battaglia tem sido trabalhado para este jogo em específico, com o intuito de conhecer ao pormenor os movimentos do astro argentino e a forma de conseguir contrariar as suas movimentações em campo.