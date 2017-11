Continuar a ler

RB – A seleção é mais do que um sonho: é um objetivo. Para chegar à seleção, tinha de jogar num clube grande da Europa. Já cá estou. Agora, vou atrás do próximo passo. Admito que é um objetivo que sigo há já algum tempo...RB – Uff… Talvez não. Tenho 26 anos e acho que ainda tenho mais alguns anos de carreira, espero eu, a um bom nível. Se estiver bem aqui, essa porta vai abrir-se.RB – Sempre pensei mais no lado desportivo do que no dinheiro. O dinheiro só chega se as coisas desportivamente saírem bem. Com 26 anos, de que me servia ir jogar para a China? Há jogadores que vão e eu respeito essas decisões. Mas não é a minha forma de pensar. Penso sempre em primeiro lugar no lado desportivo, nos sonhos, no prestígio...RB – Sim, sim. Recusei-as. Vim para o Sporting pelo projeto geral do clube e também pelo meu próprio projeto de carreira. É o sítio certo para continuar a crescer.RB – A Argentina será sempre favorita. Temos o Messi e isso já diz muito. O jogador argentino tem garra, tem técnica e tem qualidade para triunfar. Amo o meu país, amo a minha seleção e sempre que eles jogam sou um adepto fervoroso. Acredito que podemos ganhar o Mundial.