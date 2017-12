Battaglia mostrou-se bastante satisfeito com o empate do Sporting esta sexta-feira no Restelo frente ao Belenenses, 1-1 , resultado que deu aos leões o apuramento para a Final Four da Taça da Liga."Estamos felizes e contentes, alcançamos um dos objetivos. Viemos a um campo difícil tentar fazer o nosso jogo e conseguimos o apuramento. Somos o Sporting e temos que ganhar todos títulos. Somos um clube grande e temos que ganhar jogos e títulos", afirmou o médio argentino no final do encontro, deixando também uma palavra de agradecimento aos adeptos que se deslocaram aos Restelo.Sobre o dérbi com o Benfica, a 3 de janeiro, Battaglia diz que só amanhã começa a pensar no rival: "A partir de amanhã começamos a preparar o jogo com o Benfica, agora é desfrutar desta vitória e descansar", disse.