No que às contratações diz respeito, as preocupações de Jorge Jesus continuam bem ‘vincadas’, isto apesar de, até ao momento, Bruno de Carvalho ter acedido a praticamente todos os pedidos do treinador. Dos quatro jogadores apontados por JJ entre o mercado de inverno e o que está prestes a abrir, o Sporting garantiu três: André Pinto (ainda em janeiro) e mais recentemente Cristiano Piccini e Mattheus Oliveira.O outro reforço pedido por Jorge Jesus foi Theo Hernández, lateral-esquerdo – que também pode atuar como central – que esteve emprestado pelo Atlético Madrid ao Alavés esta temporada, mas que já foi contratado a título definitivo pelo Real Madrid (ainda que não tenha sido anunciado de forma oficial) a troco de... 24 milhões de euros – valor da cláusula.No entanto, e apesar da boa resposta dada pela SAD leonina até ao momento, sabe Record que Jorge Jesus continua na expectativa para perceber se o Sporting conseguirá ter uma abordagem tão efetiva quando os nomes apontados pelo técnico exigirem maior esforço do ponto de vista financeiro.Garantir elementos de um calibre superior – que entrem sem dificuldades no onze verde e branco – será fundamental para definir todas as aspirações do projeto Sporting para 2017/18.