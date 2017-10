Continuar a ler

O antigo avançado, hoje com 53 anos, não escondeu que gostaria de ver o Sporting a sagrar-se campeão. "Estou a torcer por isso. Pela equipa que o Sporting construiu… acho que estão muito bem. Vai ser difícil, porque o Benfica e o FC Porto estão fortes, mas estou a torcer muito pelo Sporting. Já está na hora de vencerem", frisou.



Bebeto comentou ainda o Mundial'2018, focando-se principalmente na Argentina, que se apurou in extremis, e no seu Brasil. "Torci muito pela Argentina contra o Equador. Um Mundial sem a Argentina e Messi seria chato. O Tite conseguiu resgatar a autoestima dos brasileiros. No último Mundial não estivemos bem. Agora o Brasil está muito forte", concluiu.

O brasileiro Mattheus Oliveira chegou ao Sporting no passado verão, vindo do Estoril, mas continua sem fazer qualquer minuto na Liga NOS. Jorge Jesus deu-lhe apenas duas oportunidades, na Taça da Liga (frente ao Marítimo) e na Taça de Portugal (diante do Oleiros), mas isso parece não se problema para o jovem jogador de 23 anos, filho do antigo internacional canarinho Bebeto."O Mattheus está muito feliz. Lisboa é uma cidade maravilhosa, sentimo-nos em casa. Ele está a procurar o seu espaço e graças a Deus vai conseguir. Está sempre a aprender, é um rapaz muito focado", salientou Bebeto em declarações à rádio Antena 1.