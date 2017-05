Bebeto aplaude a transferência do filho, Mattheus Oliveira, para o Sporting . O ex-avançado, de 53 anos, começa por mostrar-se reconhecido ao Estoril. "O Mattheus está muito grato ao Estoril por lhe ter aberto as portas, ao pessoal da Traffic, que cuida da carreira dele, e aos treinadores que trabalharam com ele e que foram todos muitos importantes", disse Bebeto a"É uma nova etapa, numa equipa de topo, que vai de certeza lutar por todos os campeonatos que disputar. Ele está superfeliz, supercontente, por ir para o Sporting. É o reconhecimento por tudo o que ele tem vindo a fazer", acrescentou o antigo craque da seleção brasileira.Bebeto estava a par das notícias sobre o interesse do Benfica e não só. "Havia a expectativa de saber para onde ele ia. Soubemos do interesse de alguns clubes, de Itália, de Espanha. Estou supercontente", garante, explicando que tudo aconteceu muito depressa no negócio com os leões. "Falei com ele de manhã. Disse-me que ia fazer os exames (médicos). Foi muito rápido. Apanhou-nos a todos de surpresa. Mas ficamos muito felizes. O Sporting foi rápido", reforça.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves