Com a contratação de Mattheus ao Estoril , o Sporting foi destaque a nível global. Por si só, o brasileiro dos canarinhos não despertaria grande interesse mediático na imprensa internacional, mas se acrescentarmos o facto de ser filho de Bebeto... a coisa muda de figura. E foi isso mesmo que sucedeu, com vários meios de comunicação europeus a noticiarem a mudança. A BBC foi um desses casos, tendo inclusivamente chegado à fala com o antigo internacional brasileiro, que não tem dúvidas quanto ao potencial do seu "menino"."Para jogar pelo Brasil tens de ter um grande potencial, pois todos os dias surgem novos jogadores. As pessoas começaram a ver a sua qualidade. E para mim não há margem para dúvidas: ele tem potencial para vir a jogar pela seleção brasileira", disse, sem hesitar, o pai do (futuro) jogador do Sporting.Bebeto recordou ainda a sua famosa celebração no Mundial'1994, quando dedicou um golo que marcou ao seu filho, então recém-nascido. "Quando fiz aquela celebração foi quase como se o Mattheus tivesse sido batizado por Deus. Foi o único filho que não vi nascer, pois estava a jogar. Foi por isso que celebrei assim. Com aquele festejo, apresentei o futebol ao Mattheus. E futebol foi sempre aquilo que ele sempre quis. Aliás, acho que a primeira palavra que ele disse foi provavelmente 'futebol'".

Autor: Fábio Lima