O Benfica voltou a ficar esta sexta-feira a 5 pontos do Sporting no topo da classificação do campeonato nacional de futsal, graças a uma vantagem pela margem mínima (2-1) na receção ao Leões de Porto Salvo, em partida da jornada 15 da prova.Respondendo à vitória do Sporting horas antes (6-0 ante o Burinhosa), os encarnados triunfaram com golos de Fábio Cecílio (4') e Gonçalo Alves (26'). Pelo conjunto de Porto Salvo marcou Paulo Fonseca, aos 38'.Consulte os resultados e marcadores da prova

Autor: Fábio Lima