Concorda com a alteração dos estatutos: sim ou não? Porquê?

Concordo em absoluto. Os estatutos valem o que valem, mas há uma coisa que é certa: ninguém liga. Mais importante que os estatutos é ter estabilidade diretiva para depois haver estabilidade desportiva. Este conselho diretivo, que espero que continue com coesão e firmeza, é meio caminho andado para o Sporting se tornar campeão. Porque isso é algo que vai acontecer por força das circunstâncias. O Sporting praticamente não tinha ecletismo e agora é dos clubes mais fortes da Europa. Veja-se os dois títulos de corta-mato. Precisamos de unidade, é hora de acabar com o masoquismo, pois já pagámos faturas elevadas. Bruno de Carvalho merece o meu total e incondicional apoio.

O novo regulamento disciplinar coloca em causa a liberdade crítica dos sócios?

Acho que não. Se as pessoas fizeram as suas críticas com elevação, não precisam de ter receio de ser penalizadas. Quem não deve, não teme. O Sporting é um clube democrático e essa questão não me preocupa minimamente.

Votará a favor ou contra a continuidade dos órgãos sociais? Porquê?

Vou votar na continuidade do conselho diretivo e quem não o fizer só está a penalizar o Sporting. Acho que tem feito um trabalho notável que as palavras não traduzem. Quem estiver atento, tem de ficar completamente rendido. Não conhecia nenhuma pessoa desta direção, mas passei a admirá-las e respeitá-las. A luta pelos quatro títulos nacionais é de louvar.