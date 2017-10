Cumprida a fase dos jogos de seleções, os jogadores voltam as suas atenções para os duelos nacionais e internacionais. É o caso da Juventus, que no sábado enfrenta a Lazio e, depois, na quarta-feira recebe o Sporting, em duelo do Grupo D da Liga dos Campeões. Um encontro que no entender de Federico Bernardeschi tem caráter de decisivo."Nos duelos com o Sporting vamos jogar uma boa parte da nossa qualificação. Será bom disputar estes encontros, até porque a Champions nos faz viver sempre algo de extraordinário", disse o dianteiro, de 23 anos, ao site oficial da Juventus.A Juventus, refira-se, tem 3 pontos no Grupo D, os mesmos que o Sporting e menos 3 do que o líder Barcelona, que comanda apenas com vitórias.

Autor: Fábio Lima