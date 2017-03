Bessone Basto, que integrou a comissão de honra da candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting, aplaudiu a afluência de sócios a Alvalade este sábado, em dia de eleições."Estou a ir para a velhice e só tenho alegrias: vamos ter o pavilhão, temos aqui, em Alvalade, uma onda verde que é maior do que a Nazaré. Aliás, já liguei ao McNamara para saber se quer vir cá surfá-la. Acho que, mesmo assim, não tem cabedal. Está aqui patente a obra que foi feita por Bruno de Carvalho desde há quatro anos a esta parte", afirmou.E prosseguiu, sublinhando a importância de deixar as "guerrinhas" de lado. "O Sporting é nosso, dos sócios, e temos de deixar as guerrinhas de lado. Acusaram-me de dar cambalhotas por apoiar Bruno de Carvalho, mas eu agora cambalhotas só na cama, a brincar e tem de ser com jeito porque me dói um braço. Madeira Rodrigues, é assim que se chama? Disse que as modalidades não importavam… Importam e muito! Quando isto está mau são a cortiça que deixa que isto ande!".

Autores: Bruno Fernandes e Sofia Lobato