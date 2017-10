Continuar a ler

O ex-jogador manifestou um desejo: "Esperemos que quando a prova de regularidade chegar ao fim o meu Sporting chegue em primeiro".Além do antigo jogador leonino, que elegeu como "cromo" mais valioso da liga o sportinguista Gelson, a apresentação da coleção contou também com a presença do antigo futebolista Nuno Gomes, que escolheu como figura mais valiosa o benfiquista Seferovic , numa lista que incluía também o portista Danilo.A coleção, que a marca espanhola lança há 26 épocas consecutivas, inclui todos os jogadores inscritos nos 18 clubes da liga até ao fecho do mercado.A Panini, cuja caderneta de maior sucesso de em Portugal foi a do Mundial de 2010, vai lançar no mercado dois milhões de saquetas, e garante que é emitido o mesmo número de cromos de cada jogador, o que desmistifica a ideia do cromo mais difícil da coleção.