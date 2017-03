Continuar a ler

"Quero dizer isto para acabar este estigma. Começámos com oito da formação, agora temos onze. São apostas grandes. Ouvi o outro candidato dizer, aquele que amanhã, pelo bem do Sporting, vai sofrer uma derrota esmagadora em toda a linha, ai reduzir os custos do futebol. Em primeiro lugar, o treinador dele vai ganhar o mesmo que Jesus. Não vejo poupança. Não vejo para que serve. Se temos o melhor, para quê outro? Cuidado! Ele não percebe nada do clube. Disse ‘o Sporting não pode ser um clube vendedor, tem de manter as pérolas. Temos de reduzir custos". Então meu quero candidato da Lista A, vai ter de vender Rui Patrício, Adrien, William e Gelson, porque são os mais bem pagos. Não percebo onde vai manter as pérolas. O melhor que tem a fazer é recordar os tempos em que jogava com dez anos e estar um pouco mais calado. O Sporting precisa de trabalho sério", disse.Quanto ao fosso, BdC acusa Madeira Rodrigues estar "como fez em quase tudo", a tentar mandar "areia para os olhos" para os adeptos. "Quero dizer claramente: o fosso não vai ser fechado pela lista A. Apresentaram um desenho, todos acham que vai desaparecer, mas ele continua lá. Não podemos enganar os sportinguistas. Ele não quer tapar o fosso, quer tapar-vos os olhos, como fez em quase tudo, mandar-vos areia para os olhos. Mas nós já estamos fartos de areia. Não admito que haja candidatos com o alto patrocínio dos nossos rivais. O Sporting é nosso e vai continuar a ser", garantiu.A finalizar, em tom irónico, Bruno de Carvalho falou ainda dos dois trunfos da lista A. "Consta que estão reunidos desde as últimas intervenções, a pensar ‘jesus, onde nos fomos meter!’ Ah, e obrigado Boloni, por dizeres que o Jesus é um grande treinador e que eu estou a fazer um grande trabalho na Academia"!