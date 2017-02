Continuar a ler

O gestor, de 45 anos, aproveitou ainda para explanar quais as competências que o diretor desportivo, Lazlo Bölöni, irá partilhar com o treinador.



"Lazlo Bölöni vai ter um trabalho de definição de quem são os jogadores que vão transitar de época para época, os emprestados, os jogadores da equipa B, vai acompanhar tudo isto, sempre em interligação com o treinador", explicou. "Vai decidir quem vamos contratar, também com uma interligação connosco em termos financeiros sobre quais são as possibilidades para cada época, definição de objetivos, um papel que fará como ninguém". Bölöni diretor desportivo... e treinador No entanto, será Lazlo Bölöni quem vai assumir a equipa até ao final da temporada, depois de Jorge Jesus rescindir com o Sporting.



"Ele também está disponível... Vamos resolver a questão do treinador [despedimento de Jorge Jesus] e logo que esteja resolvida, antes do final da época, Lazlo Bölöni tomará conta da equipa como treinador até ao final da temporada", revelou Madeira Rodrigues. "Será passageiro e será também o momento para ele conhecer melhor os talentos que temos na equipa, aproveitará para lançar mais jovens e conhecê-los. Vai fazer a transição desta equipa técnica para a equipa téncia que entrará para a nova época".



Apesar de só assumir o comando técnico da equipa em 2017/18, o novo treinador irá acompanhar o romeno na preparação da nova temproada.



"O novo treinador entrará apenas para a nova época e desde o primeiro dia começará a trabalhar connosco naquilo que será o futebol do Sporting e a trabalhar as próximas épocas".

Ainda não foi desta que Pedro Madeira Rodrigues desvendou quem vai ser o seu treinador no caso de vencer as eleições do Sporting marcadas para dia 4 de março. O candidato garante, no entanto, que o nome está escolhido e volta a adiar o anúncio para a última semana da campanha eleitoral: só depois do jogo com o Estoril, marcado para este sábado."O treinador será apresentado depois do jogo com o Estoril, já está escolhido", assegurou Madeira Rodrigues durante a sessão de apresentação da estrutura que vai comandar o futebol profissional e de formação do Sporting caso seja eleito.

Autor: João G. Oliveira