Apesar de comandar de forma destacada o campeonato argentino, com oito vitórias em outras tantas partidas, o Boca Juniors está no mercado em busca de reforçar o seu plantel para 2018 e, segundo o jornal 'Olé', um dos alvos é o lateral esquerdo Jonathan Silva. Um interesse que, refira-se, foi adiantado pelo próprio presidente do Boca, Daniel Angelici, há dois dias, antes da viagem para a China, onde vai tentar fechar o regresso de Carlos Tévez."É um jogador que agrada muito à equipa técnica e a nós também. É uma possibilidade que tenha em dezembro", admitiu Angelici na referida ocasião. A ideia do Boca é simples: satisfazer os desejos do técnico Guillermo Barros Schelotto, aproveitando o dinheiro que eventualmente sobrar do regresso de Tévez da China, também para colmatar a mais que provável saída de Fabra, o atual titular do lado esquerdo, que poderá rumar à Europa.Refira-se que Jonathan Silva tem contrato com o Sporting até 2022 e, se eventualmente regressar ao Boca, será a sua terceira passagem pelos xeneizes, depois de por lá ter jogado no segundo trimestre de 2016 e no primeiro de 2017.

Autor: Fábio Lima