E quando o futuro de Marcelo Meli parecia definido ... tudo se complicou. Segundo adianta a agência noticiosa Télam, citando uma fonte do Racing Avellaneda, o Boca Juniors estará a dificultar a operação, por não ter intenção de ver reforçado um adversário direto no campeonato local.Recorde-se que Meli está cedido pelo Boca ao Sporting até final da temporada, um empréstimo que o médio está a tentar dar por terminado para, depois, voltar ao seu país natal. Uma vontade que, ao que parece, não agrada ao clube detentor de metade do seu passe (o restante está na posse de investidores), parcela pela qual estará a exigir 1,4 milhões de euros.

Autor: Fábio Lima