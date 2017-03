Cristiano Ronaldo e Luís Figo, dois Bolas de Ouro formados na Academia, constam dos cadernos eleitorais do Sporting, ou seja, podem exercer o direito de voto e participar na escolha do futuro presidente para o próximo quadriénio. Luís Figo, por exemplo, participou no ato eleitoral de 2013, quando Bruno de Carvalho, José Couceiro e Carlos Severino se candidataram, e recentemente manifestou a intenção de votar nestas eleições. De resto, Cristiano Ronaldo e Luís Figo também estão descritos nos cadernos eleitorais como sócios de mérito, algo que consagra as carreiras de excelência, com enfoque para a atribuição das respetivas Bolas de Ouro.Os nomes de João Mário (Inter) e Slimani (Leicester) também constam dos cadernos eleitorais, assim como o de João Benedito, antigo guarda-redes de futsal que ponderou a candidatura.