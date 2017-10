Continuar a ler

Toca a... todos



No entanto, esta não é uma ‘sina’ exclusiva dos leões. Analisando todas as partidas de equipas portuguesas neste país a partir do virar do século, apenas por duas vezes - em 28 jogos - as cores nacionais saíram a sorrir.



Primeiro, em 2007, o Sp. Braga de Jorge Costa venceu o Parma (1-0) nos ‘oitavos’ da então Taça UEFA, graças a um golo de Diego Costa, avançado atualmente no At. Madrid. Recentemente, na época passada, foi a vez de o FC Porto de Nuno Espírito Santo derrotar por números esclarecedores a Roma (3-0), desta feita no playoff de acesso à Liga dos Campeões, que valeu a passagem dos dragões à fase de grupos da liga milionária.



Azar estende-se a Norte



Puxando a cassete de novo para o Sporting, este é um registo em tudo semelhante ao que sucede nas deslocações dos leões à Alemanha, país que também ainda está por ‘conquistar’. Aliás, já com Jorge Jesus no comando, o técnico somou duas derrotas neste país: Bayer Leverkusen (1-3, em fevereiro de 2016) e Borussia Dortmund (0-1, em novembro do mesmo ano).



Margem mínima decide duelos com grandes europeus



O Sporting chegou a estar na frente do marcador diante da Juventus, no primeiro embate na história entre estas duas equipas, mas no final de contas não foi feliz. Com efeito, ainda não foi desta que os leões foram capazes de alcançar uma inédita vitória em Itália.Esse pecúlio teve início em 1963/64, na altura com uma derrota com a Atalanta na Taça das Taças, e até aos dias de hoje prolongou-se com outros catorze jogos, referentes também à Taça UEFA/Liga Europa e Liga dos Campeões. No total, são onze derrotas e quatro empates em solo transalpino, com um saldo de golos claramente desfavorável aos verdes e brancos (8-25). Curiosamente, nenhuma dessas partidas assumiu contornos de ‘pesadelo’, ou seja, nunca houve uma diferença de três ou mais golos.

