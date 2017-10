Bruma não esquece o Sporting. Em declarações à SportTV, o extremo do RB Leipzig refere que tem acompanhado o percurso do clube que o formou e acredita que merece vencer o campeonato."O Sporting está bem e só quero desejar-lhes a maior sorte do mundo. Quero vê-los ganhar a Liga. Tenho acompanhado mais e o Sporting está mais forte. Merece ganhar o título", sublinhou.