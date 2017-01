Caso se confirme o pior cenário, Jorge Jesus não terá Adrien Silva em Chaves, estando, por isso, obrigado a encontrar uma solução que não contemple a inclusão de Elias, suspenso para este jogo. Record sabe, aliás, que este internacional brasileiro não seria primeira opção para o lugar, uma vez que o treinador estará mais inclinado a repetir a aposta em Bruno César.

Elias foi, de facto, contratado como solução de recurso a Adrien, mas o seu rendimento em campo acabou por custar-lhe o lugar. Tal como Record noticiou na véspera do jogo com o Feirense, era intenção de Jesus fixar Bruno César na lateral-esquerda. A lesão de Adrien pode ter alterado os planos ao treinador, ainda que o ‘resgate’ de João Palhinha possa permitir solução inédita no meio-campo. O plantel principal gozou folga ontem, pelo que só hoje Jesus começa a preparar esta operação.