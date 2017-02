O Sporting divulgou os convocados para o jogo de hoje com o Moreirense e a grande novidade é a inclusão de Bruno César, que tinha ficado de fora do clássico com o FC Porto, por lesão. William Carvalho, ausente desse último jogo, por castigo, também regressa aos eleitos de Jorge Jesus, que por outro lado não convocou nenhum lateral-esquerdo de raiz, pois Zeegelaar e Jefferson não constam da lista.

Autor: Alexandre Moita