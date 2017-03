Continuar a ler

Quanto a Bruno César foi, para de William e Bryan Ruiz, um dos três futebolistas que o técnico usou para ‘tapar’ o lugar deixado em aberto pela lesão de Adrien. Frente ao V. Guimarães, jogo no qual viu o tal quinto cartão amarelo na Liga, saiu ao minuto 66 mas já depois da admoestação. Jesus justificou a mudança (entrou Palhinha) com a necessidade de fechar os caminhos da baliza, elogiando, porém, aquilo que o brasileiro ofereceu à equipa ao nível da transição e organização de jogo.



É, dos três jogadores utilizados como ‘8’ neste período, aquele que mais vezes fez o já que esta não é a primeira vez que Adrien desfalca a equipa por lesão.



Bryan encosta à esquerda



Cumpridos os castigos por acumulação de amarelos diante do Tondela, Bruno César e Alan Ruiz voltam aos convocados do Sporting e devem ser apostas iniciais de Jorge Jesus para o embate de hoje diante do Nacional.Começando pelo caso do argentino, a suspensão colocou um travão na sua melhor série da época, na qual registava quatro golos em cinco jogos. Levantada a impossibilidade de ser utilizado, JJ recolocará o 99 na posição de apoio ao ponta-de-lança, reeditando uma dupla (com Bas Dost) que antes da ausência de Alan vinha sendo utilizada há cinco encontros consecutivos.

