A forma física de Bruno César foi sempre um tema recorrente na carreira do brasileiro, até quando chegou ao Sporting, mas o facto é que desde que assinou pelos verdes e brancos nunca teve uma lesão grave. Depois de assinar contrato, em novembro de 2015, Chuta-Chuta ficou somente a treinar-se na Academia de Alcochete, mas em janeiro, quando por fim pôde começar a ser utilizado, fê-lo sempre de uma forma regular até terminar a temporada. Para sustentar a ideia, a época passada atuou em 42 jogos (melhor só no Benfica, em 2011/12, quando fez 44), e agora, no início de 2017/18, já soma 15 encontros em 21 possíveis. Os que ficou de fora foram, claro, por opção de Jesus. A fiabilidade que Bruno César apresenta no Sporting é realmente a todos os níveis.