A exibição de Bruno César frente à Juventus poderá fazer com que Jorge Jesus conceda uma nova oportunidade ao brasileiro, agora diante do Sp. Braga. Ao que foi possível apurar, o treinador do Sporting está a preparar a equipa com o internacional canarinho, de 29 anos, ao lado de Bas Dost. Nesta altura, Jorge Jesus planeia lançar praticamente a mesma equipa que jogou para a Liga dos Campeões e é nessa equação que entra Bruno César, autor do golo à Juve (1-1).

Mas essa é uma equação mais complexa do que à partida pode parecer e, por isso, inclui mais do que uma variável. A sua resolução também passa pela eventual recuperação de William Carvalho (ver peça ao lado), que, como já se sabe, tem lugar cativo nas opções iniciais do treinador.

Certezas só amanhã e é por isso que neste momento Jorge Jesus testa outros cenários, neste caso a inclusão de Bruno César no apoio a Bas Dost. No miolo, tudo igual: Battaglia e Bruno Fernandes estão na linha da frente.

Questão de meritocracia

Conjeturas à parte, a verdade é que a eventual titularidade de Bruno César é também uma questão de meritocracia. Jesus reconhece o bom jogo com a Juventus e pensa conceder-lhe uma nova chance. O treinador conhece melhor do que ninguém as qualidades do brasileiro (com quem já trabalhou no Benfica) e, por isso, sabe da sua capacidade de remate em terrenos próximos da baliza. Foi também isso que tentou aproveitar frente aos italianos com a sua colocação atrás do ponta-de-lança, Bas Dost. Agora pensa repetir a fórmula de sucesso.



Doumbia e Podence também são opções





Doumbia e Podence são outras duas alternativas de Jorge Jesus para a frente de ataque. O costa-marfinense mais para o lugar que, tendencialmente, tem sido de Bas Dost, e o internacional sub-21 português para a posição atrás do ponta-de-lança e onde, já se disse, Bruno César deve atuar. Podence, refira-se, foi mesmo a surpresa de Jesus com o Chaves, deixando excelentes indicações (uma assistência para Bas Dost), e depois em Vila do Conde, onde saiu ao intervalo. Doumbia regressou de lesão em Turim, com a Juventus, e depois disputou mais 3 jogos (Chaves, Rio Ave e Juve), mas sempre na condição de suplente.

Números

1 Representa o número de golos de Bruno César esta época. O brasileiro, de resto, estreou-se a marcar precisamente frente à Juventus, na ronda passada da Liga dos Campeões.

12 Traduz os jogos do canarinho até ao momento. Contrariamente ao que aconteceu a temporada passada, Bruno César não tem sido uma aposta tão recorrente e antes do encontro com a Juve já não era titular desde 12 de outubro, com o Oleiros.