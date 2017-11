Continuar a ler

A performance da equipa na Liga dos Campeões



"Até agora está tudo a correr bem. Foram jogos difíceis, contra adversários difíceis, mas estamos a mostrar a grandeza do Sporting. Ainda temos hipóteses de nos apurarmos e vamos jogar de igual para igual."



As hipóteses de vitória na última jornada



"Sabemos que é difícil em Camp Nou, mas este é um grupo capaz de fazer isso e com um treinador capacitado. Vamos montar a estratégia para fazer o melhor lá."



Já marcou à Juventus e ao Olympiacos, só falta marcar ao Barcelona...



"Marcar em Camp Nou? O mais importante é a vitória da equipa." "Até agora está tudo a correr bem. Foram jogos difíceis, contra adversários difíceis, mas estamos a mostrar a grandeza do Sporting. Ainda temos hipóteses de nos apurarmos e vamos jogar de igual para igual.""Sabemos que é difícil em Camp Nou, mas este é um grupo capaz de fazer isso e com um treinador capacitado. Vamos montar a estratégia para fazer o melhor lá.""Marcar em Camp Nou? O mais importante é a vitória da equipa."

Após ter voltado a marcar na Liga dos Campeões, desta vez na vitória frente ao Olympiacos (3-1) , Bruno César mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa. Agora, os leões precisam de vencer no Camp Nou, algo que o médio, que já tinha feito o gosto ao pé no empate caseiro frente à Juventus, acredita ser possível."Mais um golo! Fico feliz por ter ajudado a equipa. O mais importante era sair com os três pontos e o objetivo foi conseguido."

Autor: Pedro Gonçalo Pinto