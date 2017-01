Jesus prepara-se também para fazer mudanças no sector defensivo. Bruno César vai ser o lateral-esquerdo, posição essa que não lhe é nada desconhecida. O brasileiro, de 28 anos, rende Marvin Zeegelaar – arredado das opções após a derrota com o Sp. Braga (0-1, a 18 de dezembro) –, depois de ter atuado outra vez nessa posição com o Varzim, em jogo da Taça CTT. Bruno César foi adaptado a defesa-esquerdo ainda o ano passado, no jogo contra o Arouca (27ª jornada), permitindo a Jesus dispor de mais soluções para essa posição em concreto.O costa-riquenho vai manter o lugar como extremo-esquerdo, efetuando o seu terceiro jogo consecutivo a titular. Campbell, emprestado pelo Arsenal, tem sido opção mais regular, até pelo facto de se destacar no capítulo das assistências (conta 3).