A ausência de Marcos Acuña da convocatória abre uma vaga na esquerda do ataque do Sporting, que deverá ser ocupada por Bruno César. O brasileiro, de 28 anos, foi titular no jogo frente ao Marítimo a meio da semana e Jorge Jesus vai aproveitar o ‘embalo’ do camisola 11 para o lançar em Moreira de Cónegos.A confirmar-se esta aposta, será a estreia a titular do médio no campeonato esta época, apesar de já ter aparecido em três outros jogos (V. Setúbal, Estoril e Tondela), mas sempre na condição de suplente utilizado.Iuri Medeiros, que também foi titular diante dos insulares, era outra opção para o lugar, mas as garantias defensivas que Bruno César dá a Jesus são um dos principais argumentos que defendem a sua utilização. O brasileiro soma um total de seis jogos (164 minutos) esta temporada; a época passada, participou em 42, nos quais apontou seis golos.