O relvado sintético do Municipal de Oleiros foi tema de conversa ao longo dos últimos dias e, logo após o jogo, o assunto voltou à baila. Pela primeira vez capitão de equipa do Sporting, o brasileiro Bruno César destacou a importância da vitória frente à equipa do distrito albicastrense, mas não poupou críticas ao sintético."Vencemos o jogo, que era o mais importante, até pelas dificuldades do relvado. Sabemos que é um clube pequeno, mas para nós foi difícil, sentimos na pele e é doloroso. Estamos habituados a jogar em campos bons. Penso que foi notório que foi duro. Ainda nos treinámos de manhã, mas saímos bastante sobrecarregados deste jogo. Capitão? Gostei de ter essa responsabilidade."Com a missão em Oleiros cumprida, Bruno César, de 28 anos, centra agora as atenções no jogo com a Juventus. "O Sporting é uma grande equipa e estamos sempre preparados, como estivemos hoje [ontem] e como vamos estar para jogar com a Juventus. Isso prova a grandeza do Sporting e todos têm de pensar assim. Temos de respeitar todas as equipas da melhor forma possível, mas sempre pensando em ganhar."