Com o plantel desfalcado do seu '10', o veterano Douglas - estará de fora durante meio ano, devido a lesão -, o Grémio está no mercado à procura de um médio criativo e, segundo o 'Globoesporte', o nome que surge no topo da lista do tricolor gaúcho é o do sportinguista Bruno César, que curiosamente já representou a equipa de Porto Alegre nos escalões de formação.De acordo com o mesmo portal, o nome do esquerdino dos leões, de 28 anos, terá sido oferecido ao Grémio por um grupo de empresários, ainda que, até ao momento, não se tenha verificado qualquer avanço em eventuais negociações. Por agora, escreve o 'Globoesporte', o Grémio está a analisar o mercado à procura da melhor opção do ponto de vista económico, até porque Bruno César certamente obrigaria a um investimento elevado, já que tem contrato com o Sporting até 2020 e, para mais, está blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões.De resto, para lá de Bruno César, Mauro Formica (Newell's Old Boys) e Jonathan Gomez (Santa Fe) também foram oferecidos, mas de imediato acabaram rejeitados pela direção do clube de Porto Alegre.

Autor: Fábio Lima