Naquele que será o primeiro jogo em Alvalade depois de encerrada a entrega das listas de candidatura, o presidente do Sporting e também candidato às eleições de março, Bruno de Carvalho, convidou o outro ‘pretendente’ à liderança do clube, Pedro Madeira Rodrigues, para assistir ao embate com o Rio Ave na tribuna presidencial do recinto verde e branco.No entanto, Madeira Rodrigues, de 45 anos, optou por declinar o convite endereçado por BdC por já ter planeada uma visita a países árabes – nomeadamente Kuwait, Dubai e Emirados Árabes Unidos, entre amanhã e segunda-feira – com o objetivo de concluir as negociações com os investidores que pretende trazer para o clube. Também o mandatário da Lista A, Pedro Ribeiro Ferreira, foi convidado por Bruno de Carvalho, mas também ele optou por dizer "não", por não ter agenda.

Autor: Alexandre Moita