Bruno de Carvalho não deixou passar em claro a arbitragem de Ovidiu Hategan no Sporting-Barcelona (0-1). "Depois de todos os jogos das competições europeias que tenho visto até agora, começo fortemente a acreditar que a Bola de Ouro, que destingue a cada ano o melhor artista do futebol, irá esta época para um romeno....", pode ler-se num post publicado na sua página no Facebook.O juiz romeno saiu de Alvalade com as orelhas 'a arder' , tamanho foi o descontentamento dos adeptos com o critério aplicado nos cartões.