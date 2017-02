Com as eleições à presidência do Sporting agendadas para 4 de março, Bruno de Carvalho fez, esta quarta-feira, uma retrospetiva dos últimos quatro anos enquanto líder máximo do clube. Um período que, refere, permitiu reconstruir uma casa que estava "praticamente destruída"."Temos um projeto que temos percorrido desde há 4 anos. O lugar de Jorge Jesus, como sublinhei, não está minimamente em causa, independentemente de sermos ou não campeões. Temos uma sintonia muito grande. O projeto está muito bem pensado e definido, e ele faz parte. Felizmente, estamos num período onde, apesar de a casa abanar, já não cai. Coisa que, há quatro anos, estava praticamente destruída", começa por frisar Bruno de Carvalho, em declarçaões à Rádio Renascença, abordando também o clássico com o FC Porto, de sábado, que pode ver os leões aproximar-se, para já, da Liga dos Campeões."O Sporting nunca deita a toalha ao chão e estará na luta pelo título enquanto for matematicamente possível. Liga dos Campeões? Se alguém do Sporting, Benfica ou FC Porto disser que a não ida à Liga dos Campeões não pesa, está a mentir. Seria um revés. Relembro que quando chegámos ao clube, o Sporting não ia à Liga dos Campeões há anos. No meu mandato, só não fomos quando houve erros do mais grosseiro possível que nos afastaram da fase de grupos", atira.

Autor: Ricardo Granada