O presidente do Sporting garante que a decisão de expulsar Paulo Pereira Cristóvão "foi tomada faz mais de um mês" e lamenta que as ações dos "sportingados" só sirva para "tirar da ordem do dia os vouchers, os emails, e todos os processos graves que estão a decorrer".





Bruno de Carvalho chamou "sonso" e "idiota" a Madeira Rodrigues. A reação, feita num longo post do Facebook, surge na sequência da intenção do antigo candidato à presidência do Sporting, de ver realizada uma auditoria à gestão do líder leonino."Madeira Rodrigues, que dizem pelas redes ser o idiota que se esconde por detrás do nickname City Lion, do blogue de vermes Camarote Leonino, decidiu voltar a dar um ar da sua graça. O homem do Sporting Clube de Carvalho, da ofensa a sócios cinquentenários, dos míseros 9%, deixou clara a diferença entre ser Sportinguista e ser um sportingado - o misto de sportinguista com aziado. Este sonso, que na última AG disse que as eleições tinham acabado e que nunca o veriam a prejudicar o Clube, pasme-se, usa um dos piores dirigentes que passaram no nosso Clube, de seu nome Paulo Pereira Cristóvão, e suas calúnias absurdas para me atacar, denegrindo o meu nome e, com isso, o do Sporting CP do qual sou o presidente, pode ler-se.

Autor: Sandra Lucas Simões