O dirigente leonino lembra que não esteve no pavilhão e que, a ser verdade que tais cânticos foram entoados, não podem deixar de ser alvo de repúdio por parte dos leões: "Os cânticos que dizem ter existido hoje no Dragão Caixa (e digo isto pois não estive lá e no vídeo que está a circular não se percebe o que é dito), a serem verdadeiros, são lamentáveis e alvo de total repúdio pois em nada representam a forma de estar do Sporting CP no desporto e na sociedade".



Data do Estoril-FC Porto na mira



Cântico dos adeptos do Sporting no Dragão Caixa gera polémica

Bruno de Carvalho publicou uma mensagem no Facebook na qual repudia os cânticos - a existirem - dos adeptos do Sporting no Dragão Caixa, no jogo de hóquei em patins com o FC Porto."Os adeptos do Sporting CP sabem distinguir situações e, ao mesmo tempo que lutam pela verdade desportiva, sabem que devem ter sempre um comportamento que pugne pela dignificação do clube e do desporto", escreveu Bruno de Carvalho.

Autor: Luís Miroto Simões