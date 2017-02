Continuar a ler



O presidente dos leões também não poupou as propostas de Madeira Rodrigues, entre as quais a revolução que prometeu introduzir em Alvalade. "Deve ser divertido fazer simulações em software. Esse pseudoprojeto tem muitas pérolas, o fecho do fosso é uma delas. Aliás, basta olhar para as imagens para ver que o fosso continua lá", começa por apontar, focando-se também no custo da obra, que Madeira Rodrigues havia cifrado em 1,5 milhões de euros.



"Convidei Pedro Madeira Rodrigues e o seu mandatário para assistirem ao jogo com o Rio Ave. Não puderam estar presentes, porque Madeira Rodrigues anda a tentar vender o clube lá fora, sem ainda ser presidente, tal como fez Godinho Lopes", acusa o líder verde e branco, num almoço no Núcleo Sportinguista de Moura, esclarecendo que não vai entrar nos "jogos" de Madeira Rodrigues."Desafiou-me a mostrar as minhas declarações de rendimentos, antes e depois de entrar no Sporting. Para que este senhor saiba, comecei muito cedo a trabalhar, nunca ninguém me deu nada. Criei uma fundação que ajudou milhares de crianças carenciadas. Não lhe vou mostrar nada, não vou entrar nesses jogos. Tudo o que fiz foi por mérito e esforço, nunca estive à boleia de qualquer cunha", sublinha.