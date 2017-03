Continuar a ler

"Já disse que existe um Sporting Clube de Carvalho, portanto, já rotulou milhares ou milhões de pessoas. Depois, diz que há sportinguistas que não devem ser congregados. A seguir ofende um sócio cinquentenário, à frente das câmaras, em total desrespeito pelo sócio e pelo Sporting. Diz que não temos os associados que temos, diz que não temos as assistências que temos, diz que o nosso treinador não presta, diz que a nossa equipa não presta, diz que a Sporting TV não presta - não é isenta, não presta, deve ser alterada. Ele tem noção de que não falhou nenhum ativo do Sporting. Nenhum. Ele até a Macron atacou pelo timing escolhido para o anúncio da renovação do contrato", enumerou o presidente e recandidato do clube de Alvalade.



"Já disse que existe um Sporting Clube de Carvalho, portanto, já rotulou milhares ou milhões de pessoas. Depois, diz que há sportinguistas que não devem ser congregados. A seguir ofende um sócio cinquentenário, à frente das câmaras, em total desrespeito pelo sócio e pelo Sporting. Diz que não temos os associados que temos, diz que não temos as assistências que temos, diz que o nosso treinador não presta, diz que a nossa equipa não presta, diz que a Sporting TV não presta - não é isenta, não presta, deve ser alterada. Ele tem noção de que não falhou nenhum ativo do Sporting. Nenhum. Ele até a Macron atacou pelo timing escolhido para o anúncio da renovação do contrato", enumerou o presidente e recandidato do clube de Alvalade.

Bruno de Carvalho acusou esta quinta-feira, em entrevista à Sporting TV, Pedro Madeira Rodrigues de, durante a campanha eleitoral, ter desvalorizado todos os ativos do clube."Uma pessoa que quer ser candidato ao Sporting não pode atacar todos os ativos do Sporting. Isso é o papel dos rivais. Eu não posso vir para umas eleições e dizer que tudo aquilo que tem valor não tem nenhum. Não posso!", defendeu o líder da Lista B, avançando com diversos exemplos.

Autor: João Lopes