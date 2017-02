Continuar a ler

E prossegue:"Agora anda a envergonhar mais uma vez o nosso Sporting mendigando a todos os agentes que existem um treinador para apresentar como trunfo. E, pior, faz gala em dizer que o seu "grande trunfo" não é o próprio candidato mas sim alguém que ele, desesperadamente, anda a tentar arranjar. Isto é, coloca-se a si próprio no plano da menos valia e, com isso, diz tudo sobre aquilo que tem para apresentar. Como se numas eleições ao Sporting, os trunfos não tivessem que ser os próprios candidatos".



"É triste assistir a este desenrolar de patetices, de amadorismo, de demagogia, de populismo e de desprezo pelo Sporting e os pelos sportinguistas, com que o candidato da Lista A nos brinda diariamente. Que dia 4 de março ninguém fique em casa, e se mostre que o tempo dos demagogos e elitistas nunca mais voltará ao nosso grande amor, o Sporting Clube de Portugal!"









Bruno de Carvalho voltou esta segunda-feira a utilizar a sua página de Facebook para condenar as atitudes de Pedro Madeira Rodrigues, seu opositor nas eleições à presidência do Sporting do próximo sábado. Num extenso post, o atual dirigente argumenta que o candidato da lista A está a "envergonhar" o clube, nomeadamente no que ao treinador diz respeito."Ando a receber diariamente telefonemas de empresários a dizer que estão a receber telefonemas a pedir treinador para o Sporting e questionando se é verdade. Não basta convidar Bölöni e anunciar no próprio dia, sem que o mesmo tivesse tido tempo de refletir e de pensar. Por isso assistimos às suas declarações na TV que tanto irritaram o candidato , por Bölöni, ao estilo do mandatário da sua lista, ter sido honesto e genuíno nos elogios à minha gestão da Academia e a Jorge Jesus. Ou convidar Delfim que, apesar de campeão, tem um processo grave contra o Sporting por causa de uma lesão de que se lembrou 10 anos depois. Ou Pina Cabral que gosta de dar percentagem de passes de atletas do Sporting a agentes amigos e que é o grande amigo de Nélio Lucas, o Sr. Doyen, que assim finalmente dominaria de vez a SAD do nosso clube", pode ler-se na publicação.

Autor: Sofia Lobato