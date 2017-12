Bruno de Carvalho reagiu ao comunicado emitido ontem por Luís Filipe Vieira - em que o presidente do Benfica negava quaisquer tentativas de viciação de resultados -, acusando o líder das águias de incitamento ao ódio e violência pela frase "toda a nação benfiquista vai ser chamada para tomar nas suas mãos o ataque a esta vil e falsa campanha"."Peço desculpa por esta frase bélica, de incitamento ao ódio, de incitamento à violência e pirómana! Ah, perdão.... Não fui eu! (É só gente séria e responsável). Feliz 2018 a todos!", disse o presidente do Sporting no Facebook, partilhando juntamente com este texto uma imagem da tal declaração de Vieira e ainda de uma cena do filme "Simpsons".