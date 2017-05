A cobiça que os principais jogadores do Sporting têm sofrido nos últimos meses não tira o sono a Bruno de Carvalho. O presidente leonino, sabe Record, não acredita que haja algum clube que chegue a Alvalade, esta temporada, e bata a cláusula de rescisão de Rui Patrício, William Carvalho, Adrien (todos de 45 milhões) e de Gelson Martins (60 milhões).



No entanto, e ao contrário do que aconteceu na temporada transata, o líder verde e branco admite vender os principais ativos do clube por valores abaixo das respetivas cláusulas de rescisão, desde que estes sejam igualmente irrecusáveis.

Adrien só acima dos 25M€ Seguido de perto pelo Leicester, o capitão Adrien não sairá do Sporting por valores inferiores a 25M€. Recorde-se que, tal como o nosso jornal avançou, William está avaliado em 40M€ e a saída de Gelson Martins terá de render, no mínimo, 50M€ aos cofres leoninos.

Autores: Alexandre Carvalho e António Adão Farias