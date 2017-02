"Hoje, em Moreira de Cónegos, como em qualquer estádio, pista ou pavilhão, o 12° Jogador foi inexcedível e, mais uma vez, decisivo no apoio aos nossos jogadores. Os sócios e adeptos do Sporting Clube de Portugal são, sem qualquer dúvida, os melhores do Mundo. Obrigado pelo vosso apoio!", escreveu o presidente do Sporting, poucas horas após a vitória dos leões diante do Moreirense.





Bruno de Carvalho utilizou este domingo a sua página oficial no Facebook para agradecer aos adeptos que marcaram presença em Moreira de Cónegos e, nas palavras do próprio, foram "inexcedíveis" no apoio à equipa de Jorge Jesus.

Autor: João Lopes