Através da sua conta de Facebook, Nuno Saraiva reagiu à saída de Vicente Moura do cargo de vicepresidente do Sporting, assim como as declarações feitas após o anúncio , deixando claro que a decisão se deveu efetivamente a motivos de saúde. Na mesma nota, em nome de Bruno de Carvalho, o diretor de comunicação leonino agradece a sua "disponibilidade e trabalho", mas "promete aos sportinguistas" que continuará "sempre a trabalhar de dentro para fora e não de fora para dentro, e a zelar pelos superiores interesses do clube. E estes são honrar e dignificar o desporto português e ganhar sempre".