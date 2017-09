Em dia de assembleia geral do Sporting em Alvalade, Bruno de Carvalho voltou a apelar à militância dos sportinguistas, sublinhando que se vivem tempos complicados, dando como exemplo os sucesssivos castigos de que tem sido alvo. Nesse sentido, pediu que todos remem para o mesmo lado."Continuo a achar que alguns sportinguistas não têm de facto noção dos tempos que estamos a atravessar, em que o presidente tem sido fortemente atacado e silenciado com castigos atrás de castigos, ora porque opina, ora porque critica de forma fundamentada. Devem fazer esforço de perceber que algo se passa. Quando já temos um ano e meio de castigos acumulados – como disse alguém contente, aos pulos – que vão ser mais, temos de verificar que temos de tomar uma decisão. Ou remamos todos para o mesmo lado ou não estamos conscientes do que está a ser feito. Era mais fácil ser um presidente diferente, menos interventivo e menos defensor dos superiores interesses do Sporting. Só tinha a ganhar. Mas eu continuo a acreditar que tenho de fazer tudo o que estiver ao meu alcance para defender o Sporting", afirmou o presidente verde e branco."Continuamos a ser autofágicos e a arranjar problemas onde não os há, teimamos em caminhar em vários sentidos. Os castigos vão-se acumulando e eu vejo que os sportinguistas dizem que o presidente se põe a jeito. Talvez seja bom relembrar que o primeiro castigo se refere ao facto de ter dito que um associado não deixou nenhumas saudades ao futebol português, Vítor Pereira. O segundo vem de um pseudo envio de fumo, que não é fumo nenhum, para cima do presidente do Arouca. O terceiro por me terem perguntado se o lápis azul tinha mudado para a cor vermelha e eu ter dito que sim", acrescentou Bruno de Carvalho.

Autor: Alexandre Moita