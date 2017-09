Bruno de Carvalho e Josep Maria Bartomeu, presidentes do Sporting e do Barcelona, almoçaram esta tarde num restaurante em Lisboa, no habitual convívio entre direções, promovido antes dos jogos europeus.



Além dos representantes máximos de cada clube, marcaram presença no encontro mais elementos das respetivas direções. O almoço, disse a Record fonte oficial do Sporting, "foi positivo e confirmou as boas relações" entre os dois emblemas, que se defrontam esta noite em Alvalade, em jogo da 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

No último defeso, recorde-se, o Sporting recrutou Jérémy Mathieu, depois de o central francês se ter desvinculado do Barcelona, clube com o qual ainda tinha contrato por mais uma época.



Ao contrário do que foi avançado pelo jornal Mundo Deportivo, a mesma fonte oficial do Sporting, contactada por Record, garante que não existiu qualquer atraso por parte de Bruno de Carvalho. O referido jornal noticiou esta tarde que o líder dos leões teria feito esperar a comitiva do Barcelona durante 45 minutos.

Autor: Bruno Fernandes